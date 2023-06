5:1 Sieg für die Austria - Jetzt geht es in die Europacup-Quali

Lustenau schießt im letzten Spiel der Saison die Hartberger regelrecht aus dem Stadion! Am Montag steht schon die Qualifikation auswärts beim WAC an - Spielbeginn wird noch zeitgerecht bekannt gegeben.

Austria Lustenau hat die Teilnahme am Europacup-Play-off der Fußball-Bundesliga fixiert. Der Aufsteiger feierte am Freitag gegen den TSV Hartberg einen 5:1-Heimerfolg und beendete die Qualifikationsgruppe auf Platz zwei. Damit treten die Vorarlberger am Montag auswärts gegen den Qualigruppen-Ersten WAC an - der Sieger dieses Duells kämpft am 8. und 11. Juni gegen den Fünften der Meistergruppe um einen Platz in der zweiten Quali-Runde zur Conference League.