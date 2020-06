7:2: Salzburg deklassiert Rapid und steht vor dem Titel

Nach dem mehr als deutlichen Erfolg im Top-Spiel in Wien ist Salzburg der Meistertitel drei Runden vor Saisonende kaum mehr zu nehmen.

Kunstschuss von Junuzovic

In der zweiten Halbzeit hatten die Salzburger alles im Griff und erhöhten in der 60. Minute durch ein Kara-Eigentor auf 5:1. In der 66. Minute gab es den Höhepunkt des Spiels: Zlatko Junuzovic nahm den Ball nach einem Eckball direkt aus der Luft und hämmerte diesen von der Strafraum Ecke via Unterkante der Latte zum 6:1 ins Tor. Den Schlusspunkt aus Salzburger Sicht setzte Hwang in der 79. Minute per Elfmeter nach Foul an Farkas. Dieser Treffer war bereits das 99. Salzburger-Tor in der laufenden Saison. In der Nachspielzeit gelang Fountas noch das 7:2.