5000 Menschen sorgen beim Zangerl-Hoffest für Rekord

Die dritte Auflage vom Familien-Treffen aus dem ganzen Land war wieder ein Publikumshit.

RANKWEIL. Das Hoffest der Familie Zangerl in der Churerstraße in der Marktgemeinde Rankweil gehört schon zum fixen Terminkalender einer Großveranstaltung im Sommer. Das Familienfest für Jedermann hat sich landesweit längst einen guten Namen gemacht. Waren es vor drei Jahren bei der Premiere tausenddreihundert Besucher, pilgerten im Vorjahr schon viertausend Gäste auf den wunderschönen Hof der Landwirtfamilie am Ortsende Rankweils. Nun wollten sich bei der dritten Auflage 5000 Menschen dieses Megaevent der Extraklasse nicht entgehen lassen. Das Zangerl-Hoffest erstreckte sich erstmals über zwei Tage. Das 1. Open Air mit den „Dorfrocker“ lockte knapp tausend Menschen zum Zangerl-Familienbetrieb. Auf dem eigenen Firmengelände vom Zangerl-Hof wurde das neue Festgelände gehörig erweitert und vergrößert und umfasst nun etwas mehr als ein Hektar Fläche. „Mit so vielen Menschen haben wir nie und nimmer gerechnet. Das OK-Team mit all seinen Freiwilligen ist ganz klar überwältigt. Das Feedback der Gäste fiel äußerst positiv aus, die Menschen haben mit viel Freude nach vergnügten Stunden den Festplatz wieder verlassen“, sagt Zangerl Hof Geschäftsführer Josef Rosenzopf überglücklich und hochzufrieden. So eine große Veranstaltung ohne Probleme auf die Beine zu stellen ist in dieser schweren Zeit nicht gerade einfach. Das einzigartige Event wurde zu einem Treffpunkt für die Menschen Jung und Alt vom ganzen Land Vorarlberg. Mehr als hundert freiwilige Helfer, darunter viele Mitarbeiter vom FC Koblach und der Fasnachtzunft Mühlebach, sorgten für einen professionellen Ablauf. „Vielleicht ist es das spezielle Ambiente und Atmosphäre mit dem Naherholungsgebiet, das die Menschenmassen zu uns lockt“, so Josef Rosenzopf. Den vielen Besuchern wurde ein sehr abwechslungsreiches Programm geboten. Eine vergrößerte und neu gestaltete Genussmeile, Luftschloss, Streichelzoo, Kutschenfahrten, Kinderschminken und musikalische Unterhaltung stand am achtstündigen Non-Stop-Programm auf der Tagesordnung. In einer eigenen Präsentation wurden die Vorarlberger Landwirte über ihre tagtäglichen Arbeiten dokumentiert. „Langsam sind wir am Limit. Aber wir möchten den großen Standard auch die nächsten Jahre halten und immer wieder kleine Neuerungen den Besuchern präsentieren“, blickt Josef Rosenzopf schon in die Zukunft. Die Planungen für die vierte Auflage vom Zangerl-Hoffest haben schon gestartet. Fix ist wieder ein Zweitages-Großevent mit einem großen Rahmen an unterschiedlichen Programmpunkten auf dem eigenen Festgelände hinter dem Familienbetrieb.VN-TK