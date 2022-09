50 Jahre Trachten- und Schuhplattergruppe Hörbranz

Am Samstag, den 17. September 2022 konnte die Trachten- und Schuhplatttlergruppe Hörbranz mit zahlreichen Freunden, Gründungsmitgliedern und Wegbegleitern im Leiblachtalsaal Hörbranz ihr 50-jähriges Bestehen feiern.

Schon im Jahre 1933 existierte in Hörbranz unter dem damaligen Obmann Michael Flatz eine Schuhplattlergruppe, die sich „dLeiblachtaler“ nannte. In den Kriegsjahren der Anfang 40-er wurde der Verein wie viele andere aufgelöst. 1971 wurde eine Initiative zur Gründung einer neuen Schuhplattlergruppe gestartet. Hauptinitiator war der damalige Bürgermeister Severin Sigg. Maßgebend für die Gründung des Vereins war der wachsende Tourismus in Hörbranz und Umgebung. Die ersten Proben begannen im Herbst 1971. Beim Erlernen der Tänze waren befreundete Mitglieder der Schuhplattlergruppen Scheidegg und Heimenkirch behilflich. Als Vortänzer hatte sich Gottfried Schober um das Erlernen der Tänze bemüht. Durch das Bemühen von Severin Sigg und durch die Mithilfe Gleichgesinnter hatte der Verein im Jahr 1972 bereits 14 Mitglieder. Die aktive Schuhplattlergruppe hatte Heimatabende im Leiblachtalsaal und zusätzlich gut besuchte Auftritte in Hörbranzer Gasthäusern. Die Gründungsmitglieder waren Martin Achberger (Tänzer), Otto Adami (Ziehharmonikaspieler), Elisabeth Boch (Tänzerin), Ludwig Boch (Tänzer), Vroni Greiter (Tänzerin, Ziehharmonikaspielerin), Armin Greiter (Tänzer, Kassier), Hans-Peter Hutter (Tänzer), Barbara Hutter (Tänzerin), Hermi Schober (Vortänzerin, Tänzerin), Gottfried Schober (Vortänzer), Maria Steurer (Tänzerin), Severin Sigg (Obmann), Ehrenreich Walter (Tänzer) und Christl Wilhelm (Tänzerin). Nach dem ersten Obmann Severin Sigg leiteten Manfred Sigg, Gottfried Schober, Helmut Gierner, Markus Jenny, Wolfgang Brunner und aktuell wieder Helmut Gierner die Geschicke der Hörbranzer Trachtengruppe. Besonderes Augenmerk wird seit jeher auf das Auftreten der Mitglieder bei öffentlichen Veranstaltungen gelegt, ist doch das Tragen der Tracht immer etwas Besonderes.