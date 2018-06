50 Jahre: Braucht es die Diözese Feldkirch noch, Bischof Benno Elbs?

50 Jahre feiert die Diözese Feldkirch 2019. Das Jubiläum feierten 15.000 Besucher, gleichzeitig glauben mehr Vorarlberger an Karma wie an die katholische Glaubenslehre. Was dies für die Kirche bedeutet, diskutieren wir mit Bischof Elbs ab 11 Uhr.

Seit 1969 hat Vorarlberg seinen eigenen Bischof. Zuvor hatte Vorarlberg eine wechselvolle Geschichte: Bis 1816 war es auf die Bistümer Augsburg, Chur und Konstanz aufgeteilt, bis 1921 daraufhin zum Bistum Brixen im Südtirol, bevor es bis zur Erhebung zum Bistum zur Apostolischen Administratur Innsbruck gehörte.

Zwischen Feierlichkeiten und Taufscheinkatholizismus Das Jubiläum wurde heuer groß gefeiert: Stolze 15.000 Besucher erschienen Ende Juni zum “Fest am See”, an sich eine gute Bilanz für die Rolle der Kirche in Vorarlberg. Doch gleichzeitig muss die römisch-katholische Kirche mit Veränderungen kämpfen: Wie eine Umfrage des Standards zeigt, glauben mehr Österreicher an Esoterik wie an die Glaubenslehre der Kirche. An den allmächtigen Gott glauben 39 Prozent. An die Auferstehung Christi nur jeder Fünfte. An die Vergebung der Sünden nicht einmal jeder Dritte. Dem gegenüber glauben 72 Prozent an Karma, 29 Prozent an energetische Reinigungen. Und der esoterische Glauben sei im Westen stärker wie im Osten Österreichs.