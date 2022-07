Buchtipp: "Burn, Dutch oven, burn: 50 höllisch gute Rezepte aus dem Feuertopf"

Der einsame Cowboy, der am Lagerfeuer sitzt und in einem großen "Black Pot" rührt - ein Kindheitstraum. Kochen Sie wie die Cowboys - aber mit modernem Twist! Ob Kichererbseneintopf, Miesmuscheln in Weißweinsud oder Weizenbierwaffeln - damit wird die nächste Grillfeier zum einzigartigen Geschmackserlebnis!