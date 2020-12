5 unterhaltsame Buchtipps

"Das Buch" präsentiert fünf lustige und unterhaltsame Bücher. Ideal auch als Weihnachtsgeschenk!

1. "Uhudler-Verschwörung" von Thomas Stipsits

Gruppeninspektor Sifkovits ermittelt wieder! Ein Mord, ausgerechnet in einer der romantischen Kellergassen, führt den „burgenländischen Columbo“ tief in die Unterwelt des sonnigen Uhudlerlandes. Und natürlich ist auch die Mama wieder mit von der Partie.

2. "Alle sind so ernst geworden" von Martin Suter und Benjamin von Stuckrad-Barre

3. "Ich glaube, ich hatte es schon – Die Chorona-Chroniken" von Michael Mittermeier

Tausche Witze gegen Antikörper. Homeschooling-Alarm? Virologen, die cooler als Popstars sind? Sparkassenbesuche mit Maske? In seinem neuen Buch führt uns Michael Mittermeier mit Esprit und Witz durch unseren seltsamen neuen Alltag. Auftrittsverbot? Ein Albtraum für Komiker – die Pointen müssen raus! Michael Mittermeier erzählt wahre und saulustige Geschichten aus der Zeit der Pandemie: warum seine Tochter nicht mehr will, dass er bei den Mathehausaufgaben hilft, weshalb es kein gutes Zeichen ist, wenn der Paketbote nicht mehr klingelt. Die Krise stellt uns alle vor neue Fragen – und der Autor beantwortet sie mit Maske, aber ohne Blatt vor dem Mund.

4. "Fiese Bescherung"

5. "Durchs Jahr mit Loriot"

Wie die Zeit vergeht! Gerade erst zog der Frühling ins Land, schon verfärben sich die Blätter, und es weihnachtet wieder sehr. In über 150 Zeichnungen führt Loriot durchs Jahr und zeigt, wie man zu jeder Jahreszeit – ob beim Karneval, an Ostern, in der Sommerhitze, beim Oktoberfest, im Schnee oder an Silvester – eine gute Figur macht. Merke: ›Wenn die Sonne durchkommt, sieht alles gleich ganz anders aus.‹