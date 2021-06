5-Tore-Spektakel: Niederlande siegt zum Auftakt

Die Niederlande musste trotz 2:0-Führung gegen die Ukraine zittern, jubelte dank Dumfries am Ende aber über einen 3:2-Sieg.

Nach dem 3:1-Sieg von Österreich gegen Nordmazedonien ging es bei der Europameisterschaft am Abend mit dem zweiten Spiel der Gruppe C weiter. Dabei gingen die Niederlande als Favorit in das Duell mit der Ukraine. Doch der Außenseiter agierte von Beginn weg mutig und versuchte, auch offensiv Akzente zu setzen. Da auch die Niederlande immer wieder gefährlich vor das Tor kam, ging das Spiel schnell hin und her. Die insgesamt besseren Chancen in der ersten Halbzeit hatte aber die Niederlande. Da sowohl Wijnaldum mit zwei Schüssen als auch Dumfries per Kopf sehr gute Möglichkeiten liegen ließen, ging es trotz Chancenplus mit dem 0:0 in die Pause.

Fünf Tore in der 2. Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete für die Niederlande perfekt - nach einer unglücklichen Abwehraktion an der Seitenlinie sorgte Kapitän Wijnaldum in der 53. Minute für die verdiente 1:0-Führung. Nun waren die Niederländer richtig in Fahrt und erhöhten in der 58. Minute durch Weghorst auf 2:0. De Jong und Co. hatte in weiterer Folge alles im Griff, bis zur 75. Minute: Yarmolenko sorgte mit einem Traumtor aus knapp 20 Metern für den Anschlusstreffer und brachte die Spannung zurück ins Spiel. Doch das war noch nicht alles - keine fünf Minuten später gelang Yaremchuk nach einem Freistoß per Kopf der Ausgleich.

Aber die Niederlande brauchte nicht allzu lange, um wieder in die Spur zu kommen. Dumfries, der in der ersten Halbzeit noch eine Großchance liegen ließ, sorgte in der 86. Minute per Kopf für die erneute Führung. Diese ließen sich die Niederländer nicht mehr nehmen und jubelten am Ende doch noch über einen Auftakt nach Maß.

Liveticker-Nachlese

