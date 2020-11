5 spannende Comics und Graphic Novels bei "Das Buch"

Fünf ausgewählte Comics und Graphic Novels - jetzt online versandkostenfrei über "Das Buch" bestellen.

1. "Die Ignoranten" von Étienne Davodeau

Der Comic-Zeichner Étienne schlägt seinem Freund Richard einen außergewöhnlichen Deal vor: Der Winzer soll ihn in die Welt des Weins einführen, im Gegenzug bringt er ihm die Welt des Comics nahe. Dabei stellen die beiden fest, dass ihre Professionen mehr gemeinsam haben, als sie ahnten ...

2. "Das große Buch der kurzen Geschichten von Cever & Smart" von Francisco Ibáñez

Neben den populären Alben hat Ibanez auch viele Kurzgeschichten vom Agentenduo Clever und Smart gezeichnet. Die besten Kurzgeschichten werden in diesem voluminösen Band abgedruckt. Von den frühen Tagen bis in unsere Zeit - viele Geschichten sind deutsche Erstveröffentlichung.

3. "The Stand" von Stephen King

Der Klassiker von Stephen King als Comic. Stephen King ist noch immer der unangefochtene König des Horrors und der Spannungsliteratur. Folgerichtig sind derzeit mehr King-Adaptionen in Arbeit denn je, die bald im Kino, im TV oder auf Netflix aufschlagen werden. Auch "The Stand - Da letzte Gefecht", eines der berühmtesten und beliebtesten Romanwerke des Meisters und Erfolgsautors, erfährt eine Neuinterpretation als moderne TV-Miniserie. Passend dazu erscheint die düstere, packende Comic-Adaption des King-Klassikers und Buch-Bestsellers als Neuauflage in seitenstarken, extra großen und edlen Hardcover-Sammelbänden.