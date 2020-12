5 romantische Buchtipps

Fünf romantische Buchtipps von "Das Buch". Jetzt versandkostenfrei online betellen - ideal auch als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum.

1. "Crown & Passion - Alles, wonach du dich sehnst" von Jodi Ellen Malpas

Prinzessin Adeline ist nicht bereit, sich den Erwartungen des englischen Hofes zu beugen. Obwohl Adeline alles tut, um sich ihre Unabhängigkeit zu bewahren, ist sie in ihrem goldenen Käfig gefangen. Bis sie Josh Jameson begegnet.

2. "Royal Passion" von Geneva Lee

Auf ihrer Abschlussfeier trifft Clara auf einen attraktiven Fremden. Ohne Vorwarnung zieht er sie an sich, küsst sie leidenschaftlich und verschwindet. Clara hat keine Ahnung, wer der Unbekannte ist – bis ein Bild von ihnen beiden in der Zeitung auftaucht.

3. "What if we drown" von Sarah Sprinz

Ein Neuanfang - das ist Lauries sehnlichster Wunsch, als sie nach dem tragischen Tod ihres Bruders an die Westküste Kanadas zieht. Noch vor der ersten Vorlesung ihres Medizinstudiums lernt sie Sam kennen und spürt sofort, dass er sie auf eine nie gekannte Weise versteht.

4. "Making Faces" von Amy Harmon

Seit sie denken kann, ist Fern in Ambrose verliebt. Ambrose, der überall beliebt ist und so schön, dass ein unscheinbares Mädchen wie Fern niemals auch nur auf die Idee gekommen wäre, bei ihm eine Chance zu haben. Eigentlich schien es ganz klar, was die Zukunft für sie bereithält.

5. "Love is Loud - Ich höre nur dich" von Kathinka Engel