5 Millionen Ländlepunkte gesammelt

Über 5 Millionen Ländlepunkte haben die Leser und Leserinnen in der VOL.AT-App schon gesammelt. Diese lassen sich später gegen coole Preise eintauschen und zudem nehmen Sie automatisch am großen VOL.AT-Gewinnspiel teil.

VOL.AT belohnt jetzt seine treuen Leserinnen und Leser. 42.563 VOL.AT-Leserinnen und Leser haben in den vergangenen 3 Wochen schon 5.708.108 Ländlepunkte gesammelt. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine Playstation 4, eine PS4 mit VR-Set, ein iPhone X, eine XBox One und ein Samsung Galaxy S9.

Sachpreise gewinnen

Doch wie kann man mitmachen Prinzip dahinter ist sehr einfach: Jetzt gleich die VOL.AT-App herunterladen und das Registrieren (rechts oben auf den Ländlepunkt klicken) nicht vergessen, denn nur so kannst du einerseits am Gewinnspiel teilnehmen und andererseits von deinen Ländlepunkten profitieren, die sich später gegen Sachpreise, Konzerttickets, Rabattgutscheine und vieles mehr eintauschen lassen. Verschiedene Levels sind dabei zu durchlaufen, in denen dich immer neue Herausforderungen und Aufgaben erwarten und durch die du dein Konto weiter füllen kannst. Punkte sammeln kannst du zudem über den Menüpunkt „Mitmachen“, denn hier kannst du dein Wissen und deine Kreativität unter Beweis stellen. Je mehr sich ein Leser auf VOL.AT bzw. in der dazugehörigen App mit Artikeln, Meldungen, Bildern und anderen Features beschäftigt und interagiert, umso größer fällt die Belohnung aus. Das beginnt mit der Erstellung eines Profils und setzt sich mit dem Lesen, Liken, Teilen und Kommentieren von Artikeln fort.