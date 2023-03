5. Jux Turnier des UTC-Braz

Tennis macht Spaß und kann das ganze Leben lang gespielt werden. Gleichzeitig stellt es aber eine technisch schwierige und hoch koordinative Sportart dar.

Deswegen bleiben die Spieler des UTC-Braz immer am Ball und so trafen sich heuer 18 sportbegeisterte Mitglieder (jeweils neun Damen und Herren) zum mittlerweile 5. Jux Turnier. Um den Tagessieg wurde im Vorarlberg Tenniszentrum in Götzis gekämpft und gespielt wurde ein Endlossatz für 30 Minuten. Für den Sieger gab es zwei Punkte, bei Games Gleichstand erhielten beide einen Punkt und die Entscheidung fiel im Bälle rollen. Nach harten Kämpfen war im Anschluss das Essen im Restaurant in der Tennishalle mehr als verdient und abschließend gab es noch die Siegerehrung mit Tombola. Als glückliche Gewinner gingen Laureen Heim und Thomas Siegele vom Platz. Alles in allem ein unterhaltsamer und zugleich spannender Nachmittag, daher gibt es im Sommer sehr wahrscheinlich eine Summer-Edition