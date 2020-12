5 Jahre nach Pariser Klimaabkommen: Im Ländle muss sich noch viel tun

Vor fünf Jahren wurde das Pariser Klimaabkommen verabschiedet. Fridays For Future zog mit einer Aktion vor dem Landhaus Bilanz.

Mit Banner und Kerzen setzte Fridays For Future Vorarlberg am Freitagnachmittag vor dem Landhaus in Bregenz ein Zeichen. Und zwar um daran zu erinnern, was vor fünf Jahren, am 12. Dezember 2015, passierte: der Tag, an dem in Paris fast 200 Staaten ein Abkommen zum Klimaschutz verabschiedet haben. "Damit haben sie sich verpflichtet, die Erderwärmung unter zwei Grad zu halten und Anstrengungen zu erbringen, um sie unter 1,5 Grad zu halten", meint Johannes Hartmann von Fridays For Future Vorarlberg. In den vergangenen Jahren sei viel geredet worden, auch erste Maßnahmen seien gesetzt worden, aber im Wesentlichen sei noch viel zu wenig passiert. Das Umdenken zum Klimaschutz habe noch nicht stattgefunden.