5 Buchtipps für den Osterhasen

"Das Buch" präsentiert fünf liebevoll gestaltete Bilderbücher vom Osterhasen. Jetzt versandkostenfrei online bestellen.

1. "Überraschung für das Osterhäschen" von Neele, Andrea Ringli

Lustige Ostergeschichte mit Klappen zum Mitraten. "Wo bleiben sie denn?", wundert sich das Osterhäschen. Seine Freunde wollten ihm doch beim Eierbemalen helfen. Ist da nicht das Huhn unter dem Eimer? Nein, das ist nur ein roter Handschuh. Also geht die Suche weiter ... Von Seite zu Seite, von Klappe zu Klappe - findet das Osterhäschen seine Freunde?

2. "Die Ostergeschichte" von Jutta Bergmoser

"Vor rund 2000 Jahren zog ein Mann durch das Heilige Land und erzählte von Gott: Jesus. Immer mehr Menschen fanden Gefallen an dem, was er sagte, und so war er nicht nur den jüdischen Priestern, sondern auch den Römern ein Dorn im Auge, drohte er doch, die Ruhe im besetzten Israel zu stören. Und obwohl Jesus wusste, dass ihn dort der Tod erwartete, machte er sich zum Passahfest auf den Weg nach Jerusalem."

Die biblische Ostergeschichte, leicht verständlich nacherzählt.

3. "Die Osterhennen kommen" von Katja Reider, Dominik Rupp

Ottilie ist stinksauer! Sie und die anderen Hennen schuften das ganze Jahr und legen ein Ei nach dem anderen, doch den Dank ernten immer nur die Osterhasen. So kann das nicht weitergehen! Entweder dürfen sie dieses Jahr auch Ostereier bemalen und verstecken oder die Hennen streiken. Ob die Hasen sich darauf wohl einlassen - oder muss Ostern dieses Jahr etwa ausfallen?

4. "Gut gemacht, kleiner Hase!" von Ulrike Motschiunig, Antje Bohnstedt

Gemeinsam mit den anderen Hasenkindern darf Magnus, der kleine Hase, im Hasenzirkus ausprobieren, was er besonders gut kann. Doch er gehört weder zu den Weitspringern noch zu den Mutigen und er ist auch kein Künstler und schon gar kein Feinschmecker. Zum Glück erkennt der kleine Hase bald, dass etwas Großartiges in ihm steckt. Eine entzückende Mutmach-Geschichte, die daran erinnert, dass in jedem von uns etwas ganz Besonderes schlummert, das auch entdeckt werden will.

5. "Das erste Ostern" von Martin Polster