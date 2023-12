5.000 Euro Gutschein-Spende für Familien aus der Region

Der ZIMBAPARK Bludenz/Bürs ist bereits seit mehr als 20 Jahren Partner des Vereins „Stunde des Herzens“

Der Vereins setzt sich leidenschaftlich für Kinder, Familien und ältere Menschen in der Region ein, denen es nicht so gut geht. Letzte Woche wurde als Unterstützung eine Gutschein-Spende im Wert von 5.000 Euro an den Verein überreicht.