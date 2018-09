Vorarlbergs Schüler gehen zu Fuß zur Schule

Bei der Schulweg-Mobilität gibt es große Bundesländer-Unterschiede, weist der VCÖ auf Daten des Verkehrsministeriums hin. Vorarlberg ist Österreichs Spitzenreiter bei den zu Fuß oder mit Fahrrad zurückgelegten Schulwegen.

Aber auch in Vorarlberg wird jedes 5. Kind mit dem Auto zur Schule chauffiert. Elterntaxis verursachen vor Schulen Verkehrsprobleme. Zudem wird dem Kind die Chance genommen, Kompetenz im richtigen Verhalten im Straßenverkehr zu lernen. Der VCÖ spricht sich für Verkehrsberuhigung im Schulumfeld aus. Wirksam sind auch so genannte Schulstraßen.

Vorarlberg als Spitzenreiter

Vorarlberg ist Österreichs Spitzenreiter bei der bewegungsaktiven Mobilität zur Schule. Die Hälfte der Schulwege in Vorarlberg wird zu Fuß gegangen oder mit dem Fahrrad gefahren, wie eine Auswertung des VCÖ von Daten des Verkehrsministeriums zeigt. Österreichweit ist es nur jedes dritte Kind. Weiterer Vorteil: Die Bewegung am Schulweg bringt auch den Kreislauf der Kinder in Schwung, was ihnen hilft, sich im Unterricht ab der ersten Stunde gut zu konzentrieren.