48,9: Was diese Zahl über eine dramatische Änderung in Syrien aussagt

Der syrische Bürgerkrieg hat Millionen in die Flucht getrieben. Dadurch änderte sich auch die ethnische Zusammensetzung dramatisch. Im Prinzip haben wir es derzeit mit einem neuen Land zu tun - mit weitreichenden Konsequenzen.

59,1 Prozent; 48,9 Prozent – 11,8 Prozent; 17,2 Prozent: Es sind nur Zahlen, statistische Werte – und doch verdeutlichen sie am klarsten, wie dramatisch sich Syrien nach all den Jahren des Bürgerkrieges verändert hat. Vor Beginn des militärischen Konflikts waren die ethnischen Verhältnisse in Syrien klar: Das Land wurde zu 59,1 Prozent von sunnitischen Arabern bevölkert. Der “Rest” der Bevölkerung bestand hauptsächlich aus Kurden, Alawiten, Christen sowie Bevölkerungsgruppen, die verschiedenen schiitischen Glaubensrichtungen angehörte. Die Führungsschicht des Landes – sowohl in politischer als auch militärischer Hinsicht – rekrutierte sich vor allem aus der alawitischen Minderheit. Doch auch andere Minderheiten, wie etwa die Christen, waren überproportional repräsentiert. Im Prinzip handelte es sich im Wesentlichen um eine Herrschaft von Minderheiten über eine sunnitisch-arabische Mehrheit. Aus diesem Grunde bestanden die Aufständischen hauptsächlich aus Sunniten – folglich tobte und verheerte der Bürgerkrieg auch meistens deren Siedlungsgebiet. Mit weitreichenden Folgen.