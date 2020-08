48 Vorarlberger Gemeinden sind jetzt im e5-Programm

Mit dem Beitritt der Gemeinde Andelsbuch ist genau die Hälfte der Vorarlberger Gemeinden im e5-Programm.

„Dieses Programm ist kein energiepolitisches Feigenblatt“, betont Landesrat Johannes Rauch: „Die e5-Gemeinden arbeiten engagiert an Energieautonomie und Klimaschutz. Deshalb freut es mich, dass so viele Gemeinden schon lange beim Programm dabei sind und noch immer neue Gemeinden den Schritt ins arbeitsreiche und umfassende e5-Programm setzen.“

Der Herausforderung ist sich Gemeindechef Bernhard Kleber bewusst. „Wir starten energiepolitisch nicht bei null. Aber Energieeffizienz und Klimaschutz werden noch systematischer Einzug in den Gemeindealltag halten – in große wie in kleine Projekte.“ Den Zeitpunkt für den Beitritt hält er für besonders günstig: „In den letzten Monaten haben sich Dinge gezeigt, die wir vor einem Jahr nicht für möglich gehalten hätten. Wir müssen daraus lernen, auch den sorgsamen Umgang mit Ressourcen zu pflegen.“