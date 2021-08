48 Jugendliche lernen Programmieren im Code Base Camp

Das Code Base Camp bringt auch diesen Sommer wieder Jugendlichen die Welt des Programmierens näher.

Seit 3. August nehmen 48 Jugendliche an der ersten Runde des Code Base Camps teil. 25 davon lernen in Modul 1 die Grundlagen an der FH Vorarlberg, die anderen 23 werden bei Modul 2 bei Omicron in die Welt des Programmierens eingeführt.