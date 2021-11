47 Corona-Patienten in Vorarlbergs Spitälern

An Allerheiligen wurden insgesamt 201 Neuinfektionen in Vorarlberg verzeichnet, bis Dienstagmittag kamen nochmals 161 positive Fälle dazu. 118 Personen galten am Dienstag als genesen.

Stand Dienstagmittag, 12 Uhr: Am Dienstag wurden bislang 161 Neuinfektionen und 118 Genesungen registriert. Damit sind aktuell 2.263 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert.

Fünf Patienten auf Intensivstationen

14 Covid-Patienten mussten neu in Vorarlbergs Krankenhäusern aufgenommen werden, 13 auf der Normal- und ein Patient auf der Intensivstation. Insgesamt 47 Covid-Patienten befinden sich aktuell in Vorarlbergs Krankenhäusern, fünf davon werden auf der Intensivstation behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg auch am Montag wieder deutlich gestiegen und liegt aktuell bei 394,5, dies ist der höchste Wert seit Ende November 2020. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 391,9 gestiegen.

Lage in den Spitälern

Derzeit werden 47 Covid-19-Patienten stationär betreut, davon sind fünf auf der Intensivstation.

Zuletzt musste am vergangenen Mittwoch ein weiteres Todesopfer beklagt werden. Insgesamt sind 328 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Sieben-Tages-Inzidenzen

Stand Montag 14 Uhr:

