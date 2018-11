45 Monate Haft für 16 Kilogramm Speed

Der gebürtige Bludenzer hat nach den gerichtlichen Feststellungen von steirischen Drogenschmugglern 16 Kilogramm Speed übernommen und davon 13 Kilogramm in Vorarlberg verkauft.

Dafür wurde der mit drei Vorstrafen belastete Angeklagte am Landesgericht Feldkirch zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Hinzu kommen drei Haftmonate aus dem ursprünglich bedingten Teil einer Vorstrafe. Damit beträgt die Gesamtstrafe 45 Monate Haft. Das Urteil des Schöffensenats unter dem Vorsitz von Richter Michael Fruhmann ist bereits rechtskräftig. Der von Hamza Ovacin verteidigte Angeklagte und Staatsanwalt Manfred Bolter waren mit der Entscheidung der Richter einverstanden.

Der angeklagte Untersuchungshäftling gab vor Gericht an, er habe lediglich vier Kilo Speed übernommen und davon 2,8 Kilo selbst konsumiert. Belastet wurde er aber von steirischen Drogenkurieren, die als Zeugen aussagten. Die Richter gingen letztlich davon aus, dass der 24-Jährige 16 Kilo Speed erhalten und davon 13 Kilo verkauft hat. Mitglieder der Dealerbande aus der Steiermark wurden in der Steiermark in erster Instanz zu Haftstrafen zwischen vier und acht Jahren verurteilt. Diese Urteile sind nicht rechtskräftig.