435 Minuten ohne Tor, doch Altach will zwei Serien beenden

Im Auswärtsspiel bei Austria Klagenfurt müssen die Rheindörfler dringend Punkten.

Der Ticker vom Spiel Klagenfurt vs SCR Altach

Der SK Austria Klagenfurt gewann in der Bundesliga alle drei Duelle gegen den SCR Altach – sonst wurden nur gegen den TSV Hartberg die ersten drei BL-Spiele gewonnen.

Der SK Austria Klagenfurt gewann in dieser Saison der Bundesliga sieben der ersten 19 Spiele – um eines mehr als zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison. Dennoch holten die Klagenfurter um zwei Punkte weniger (24) als zum Vergleichzeitpunkt der Vorsaison (26).

Der SCR Altach erzielte sieben Kopfballtore – nur der SK Austria Klagenfurt (10) in dieser Saison Bundesliga mehr. Klagenfurt erzielte zwei der vier Tore im Hinspiel per Kopf (2-mal Markus Pink).

Klagenfurts Markus Pink erzielte beim 4:1-Auswärtssieg im Hinspiel einen Dreierpack – seinen ersten und bislang einzigen in der Bundesliga. Pink hält aktuell bei 13 Saisontoren und damit erstmals bei so vielen innerhalb einer BL-Saison. Pink ist auch der Führende der Torschützenliste und könnte der erste österreichische Torschützenkönig seit Philipp Hosiner mit 32 Toren in der Saison 2012/13 werden.