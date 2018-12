43 (!) Schüsse, aber nur ein Tor von EC Bregenzerwald

43 Schüsse wurden auf das Tor von Kitzbühel abgefeuert, nur ein Treffer hat Bregenzerwald dabei erzielt.

Im bereits dritten Spiel zwischen dem EC Bregenzerwald und den Adlern aus Kitzbühel waren die Spannungen aus den vorangegangenen Begegnungen immer noch vorhanden. So fielen in den ersten 20 Minuten zwar noch keine Tore, aber die Mannschaften geizten nicht mit Action auf dem Eis. Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden und auch die Checks wurden bis zum Schluss durchgezogen. Die Wälder legten trotz fehelendem Spielrhythmus einen guten Start hin, die Tiroler kamen erst nach und nach im Spiel an. Felix Beck und sein Gegenüber Rimmer machten einen sicheren Eindruck und waren stets auf Position. Noch vor der ersten Eisreinigung entluden sich die ersten Emotionen, beide Teams starteten mit einem Feldspieler weniger in den Mittelabschnitt.