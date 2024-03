43-Jährige von Lawine am Piz Buin verschüttet - Zustand ist kritisch

Bei einem Lawinenabgang im Gebiet des Piz Buin wurde am Dienstagvormittag eine 43 Jahre alte Frau aus Deutschland verschüttet.

Am Dienstag (26. März 2024) am frühen Vormittag war ein Ehepaar (46 und 43 Jahre alt) aus dem Landkreis Augsburg in Deutschland, mit Ski von der Wiesbadner Hütte in Richtung Ochsental abgefahren, um in der Folge in Richtung Piz Buin aufzusteigen.