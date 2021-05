43. Generalsversammlung des Sozialsprengel Leiblachtal

Lebenswert Leben im Leiblachtal – Positiver Rückblick auf ein eingeschränktes Jahr

Am 12.05.2021 konnte Obmann Dr. Elmar Marent unter Einhaltung aller gültigen Hygienevorschriften die 43. Generalversammlung des Sozialsprengel Leiblachtal eröffnen. Dabei konnte Dr. Elmar Marent auf ein arbeitsreiches Jahr zurückblicken, dass mit der Pandemie auch den Sozialsprengel zusätzlich vor neue Herausforderungen gestellt hat. Trotz Einschränkungen wurden die abwechslungsreichen Aufgaben erledigt, viele Ziele wurden umgesetzt bzw. werden weiterbearbeitet. So wird in Zukunft die Bilanz des Vereins durch die Finanzverwaltung Leiblachtal erstellt. Die neue Tagesbetreuung Leiblachtal weitet in nächster Zeit ihr Angebot aus und die Offene Jugendarbeit Leiblachtal startet mit einer neuen Mitarbeiterin in den Normalbetrieb. Weiter sind die Rikschas des Sozialsprengels immer öfter auf den Straßen zu sehen und erfreuen sich großer Beliebtheit. Der Mobile Hilfsdienst und die Familienhilfe waren während der ganzen Pandemie im Einsatz. Auch Geschäftsführer Michael Piazzi konnte nur positives berichten. Neben den vielen Bereichen des Sozialsprengels konnte unter anderem über die Sozialarbeit eine Demenzschulung organisiert werden. Für die offenen Jugendarbeit ist ein eigener Treff in Hörbranz geplant, der Babysittervermittlungsdienst und die Aktion Demenz sind aktiv. Obmann Dr. Elmar Marent und Geschäftsführer Michael Piazzi dankten allen Mitarbeitern für ihren Einsatz, gerade in Coronazeiten.