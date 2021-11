4174 Corona-Infizierte in Vorarlberg

Bis Mittwochnachmittag wurden in Vorarlberg 336 Neuinfektionen verzeichnet. Auch die Zahl der Covid-Patienten im Spital steigt.

Stand Mittwoch, 16 Uhr: Am Dienstag wurden in Vorarlberg 588 Corona-Neuinfektionen verzeichnet (bei 260 Genesungen). Dies ist die zweithöchste Zahl an Neuinfektionen seit Ausbruch der Pandemie. Bis Mittwochnachmittag kamen weitere 336 Neuinfektionen hinzu (bei 156 Genesungen). Damit sind aktuell 4.174 Personen aktiv infiziert. Über 4.000 bestätigte Fälle gab es zuletzt Mitte November 2020.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Mittwoch wieder deutlich gestiegen und liegt aktuell bei 651. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 710 gestiegen.

Lage in den Spitälern

333 Todesopfer

Am Montag sind in Vorarlberg zwei weitere Person im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Insgesamt sind 333 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.