41 Tote bei Brand in Kairoer Kirche - darunter 15 Kinder

Nach dem Feuer in einer koptischen Kirche mit mindestens 41 Toten steht die Brandursache noch nicht fest.

Eine vorläufige Untersuchung deute auf einen möglichen Kurzschluss, teilte die Polizei am Abend mit. Unter den Todesopfern waren nach Angaben der christlichen Nachrichtenwebseite Copts United 15 Kinder. In einer vorangegangenen Mitteilung war von zehn die Rede gewesen.

Die Flammen füllten am Sonntagmorgen den Raum der Märtyrerkirche Abu Sefein im Viertel Imbaba, in dem sich die Menschen versammelt hatten, rasch mit dichtem Rauch. Besucher des Gottesdienstes sprangen aus den oberen Stockwerken, um dem Feuer zu entkommen. 16 Menschen wurden verletzt, darunter vier Polizisten, die an den Rettungsarbeiten beteiligt waren.