41 Spitzenathleten finden im ÖSV eine Berücksichtigung

Der österreichische Skiverband hat die Kaderzusammenstellung für die neue Saison offen gelegt

41 VORARLBERGER SCHNEESPORTLER IN DEN ÖSV-KADERN Anmerkung: Elias Leitner (Snowboard C-Kader) und die Mittrainierer sind nicht in den Kaderlisten des ÖSV angeführt.



Die Kadererstellung des ÖSV für die Saison 2021/22 brachte für den Vorarlberger Skiverband die Nominierung von 41 Athletinnen und Athleten. Zudem erhielten vier weitere Sportler den Mittrainiererstatus, zudem wurden zwei Snowboardcrosser in den Förderkader aufgenommen. „Als Verband macht uns das stolz dass 41 Sportler im ÖSV-Kader, in einigen Bereichen gibt es Athleten, die nahe an den Kadern dran sind. Als Präsident bedanke ich mich bei allen Sportlinnen und Sportler bzw. bei deren Umfeld für den großartigen Einsatz für den Skisport in Vorarlberg. Als Landesverband kann man nur das Ziel haben, österreichweit Spitze zu sein. In solchen Fällen erwarten wir, dass der ÖSV diese Athleten in den Kader aufnimmt und weiter entwickelt. Das ist leider nicht immer der Fall, damit kann ich nicht einverstanden sein. Aber gerade die Aufnahme von Spitzenathleten wäre ein wichtiges Signal für unsere Nachwuchsläufer insgesamt“, sagt VSV-Präsident Walter Hlebayna zur Kadererstellung des ÖSV.



Ski alpin (18)

Nationalmannschaft (3): Katharina Liensberger, Nina Ortlieb, Christine Scheyer

A-Kader (5): Patrick Feurstein, Christian Hirschbühl bzw. Elisabeth Kappaurer, Vanessa Nussbaumer, Ariane Rädler

B-Kader (7): Thomas Dorner, Lukas Feurstein, Jakob Greber bzw, Magdalena Egger, Magdalena Kappaurer (neu), Michelle Niederwieser, Amanda Salzgeber, Emily Schöpf

C-Kader (3): Noel Zwischenbrugger bzw. Lea Lipburger, Victoria Olivier

Mittrainiererstatus: Linda Hiller, Angelina Salzgeber

Ausgeschieden: Mathias Graf (wechselt zu Skicross), Paul Vonier, Max Greber, Valtentin Lotter, Linda Hiller.



Skispringen (6)

Nationalmannschaft (1): Eva Pinkelnig

A-Kader (2): Niklas Bachlinger, Ulrich Wohlgenannt (Rückkehrer aus Mittrainiererstatus)

C-Kader (3): Andre Fussenegger, Dominik Kulmitzer, Johannes Pölz (alle neu)



Nordische Kombination (1)

C-Kader (1): Kilian Gütl (neu)



Snowboard (6)

Nationalmannschaft (1): Alessandro Hämmerle

A-Kader (3): Luca Hämmerle, Lukas Mathies, Julian Lüftner

B-Kader (1): Beat Neyer-Hollenstein

C-Kader (1): Elias Leitner

Förderkader (2): Philipp Müller, Benjamin Bachmann

Ausgeschieden: Noah Abdel-Aziz



Skicross (4)

B-Kader (2): Frederic Berthold, Mathias Graf (neu)

C-Kader (2): Maximilian Jagg (aufgestiegen aus Mittrainiererstatuts), Nicolas Lussnig (neu)

Mittrainiererstatus: Sonja Gigler, Claudio Andreatta



Freeski (2)

B-Kader (1): Julius Forer

C-Kader (1): Noah Schallert



Skibergsteigen (3)

Nationalmannschaft (1): Daniel Zugg

A-Kader (1): Daniel Ganahl

C-Kader (1): David Kögler