41 Neuinfektonen und zwei weitere Todesfälle

Das CoV-Dashboard des Landes Vorarlberg wies am Sonntagnachmittag 68 Genesene bei 41 Corona-Neuinfektionen aus.

Insgesamt lag die Zahl der aktiv Positiven am Sonntagnachmittag bei 613. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion starben seit März 253 Personen. Am Sonntag kamen zwei Todesfälle dazu.