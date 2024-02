41 Jahre altes Vermisstenrätsel durch Hobby-Detektiv gelöst

In einem bemerkenswerten Akt der Detektivarbeit hat der Hobby-Ermittler Jason Souhrada einen 41 Jahre alten Vermisstenfall in Washington, North Carolina, aufgeklärt.

Drei Freunde, William C. (†30), David M. (†24) und Michael N. (†32), verschwanden im Dezember 1982 nach einem gemeinsamen Abend in einer Bar spurlos. Ihr Schicksal blieb über vier Jahrzehnte lang ein Rätsel, bis Souhrada eine einfache, aber effektive Methode zur Suche anwandte.

Die entscheidende Entdeckung

Souhrada, der schon als Kind von dem berüchtigten Fall gehört hatte, kaufte ein preiswertes Unterwasser-Sonargerät und befestigte es an einem Boogie Board, um ein Staubecken, das als Jack’s Creek bekannt ist, abzusuchen. Trotz der vier Jahrzehnte alten Polizeiaufzeichnungen, nach denen das Becken „unzugänglich“ war, gelang es ihm, das versunkene Fahrzeug aufzuspüren. "Ich sah etwas auf dem Monitor, was wie ein Auto auf dem Dach aussah", erzählte Souhrada dem lokalen TV-Sender WITN.

Durchbruch und Bestätigung

Nachdem er seine Entdeckung der örtlichen Polizei mitgeteilt hatte, wurde ein professionelles Taucherteam entsandt, das das Fahrzeugwrack bestätigte. Die anschließende Trockenlegung des Staubeckens führte zum Fund menschlicher Überreste von drei Personen und zum eindeutigen Identifizieren des Chevrolet Camaros, in dem die Freunde zuletzt gesehen wurden. Polizeichef Phil Rollinson bestätigte, dass es sich bei den Gefundenen um die vermissten Personen handelt.

Abschluss eines jahrzehntelangen Albtraums

Für die Angehörigen der Vermissten bedeutet die Aufklärung des Falls einen lang ersehnten Abschluss. Lea R., die Tochter von William C., drückte ihre tiefe Dankbarkeit aus: "Ich war ein kleines Mädchen und werde die Details der Nacht nie vergessen, in der mein Papa nicht mehr nach Hause kam. Ich bin Jason Souhrada so dankbar."