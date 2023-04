408.000 VorarlbergerInnen: Wir wachsen weiter

Die Vorarlberger Landesstelle für Statistik gibt am Donnerstag nähere Daten zur Bevölkerung bekannt. Vor allem Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sorgten für ein erhöhtes Bevölkerungswachstum.

In Vorarlberg leben derzeit 407.911 Einwohner. Die Zahl der Personen mit Hauptwohnsitz nahm im Jahresvergleich um rund 4.100 Personen zu, damit fiel das Bevölkerungswachstum um rund 20,6 Prozent höher aus als zum 31. März 2022, teilte die Vorarlberger Landesstelle für Statistik am Donnerstag mit. Die meisten Neuzugewanderten kamen mit rund 1.120 Personen aus der Ukraine, insgesamt wanderten seit dem Krieg 2.200 Flüchtlinge von dort zu.

82.401 Ausländer aus 150 Nationen

Das Bevölkerungswachstum der vergangenen zwölf Monate sei sowohl auf eine positive Geburten- als auch eine positive Wanderungsbilanz zurückzuführen, die zu fast 86 Prozent entscheidend zum Anstieg beitrug, so die Landesstelle in ihrem aktuellen Bericht. In Vorarlberg leben 82.401 Ausländer aus über 150 Nationen. Ihr Anteil an der Wohnbevölkerung liegt bei 20,2 Prozent. Fast 20.000 kommen aus Deutschland, rund 13.000 aus der Türkei.