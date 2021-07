4000 (!) Fans in Altach sahen Testsieg von Haaland und Co.

Der Deutsche Pokalsieger Borussia Dortmund gewann das internationale Freundschaftsspiel in der Cashpoint-Arena gegen Bologna mit 3:0.

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund hat den zweiten Testspielsieg der Vorbereitung eingefahren. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge gewannen die Westfalen mit einer überzeugenden Leistung in Altach/Österreich gegen den FC Bologna mit 3:0 (3:0).

Die Borussia ließ sich davon nicht beeindrucken und zeigte sich auch im zweiten Abschnitt nach dem einwöchigem Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz in guter Form. Am Samstag geht es für den BVB um Trainer Marco Rose zurück nach Dortmund. (dpa)