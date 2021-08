4000 (!) Besucher beim Zangerl Hoffest in Rankweil

Die zweite Auflage vom Familien-Treffen aus dem ganzen Land sprengte den Rahmen.

RANKWEIL. Schon bei der Premiere vor zwei Jahren pilgerten tausenddreihundert Besucher zur Premiere vom Zangerl Hoffest in die Rankweiler Churerstraße. Zwei Jahre später bei der zweiten Auflage der Feierlichkeiten vom Rankweiler Familienbetrieb Zangerl strömten fast viertausend Gäste um endlich wieder ein Megaevent der Extraklasse mitzuerleben. Rund siebzig freiwillige Helfer, darunter viele Mitarbeiter von der Funkenzunft Altenstadt sorgten für einen professionellen Ablauf der richtig großen Veranstaltung. „Wir haben gewusst, es werden viele Besucher kommen, aber mit so einem Andrang konnte man ganz und gar nicht rechnen. Ich bin richtig stolz auf meine gesamte Crew. Es wurde ein Treffpunkt für die Menschen Jung und Alt vom ganzen Land Vorarlberg“, war Zangerl Hof Geschäftsführer Josef Rosenzopf überglücklich und hochzufrieden so eine große Veranstaltung ohne Probleme auf die Beine gestellt zu haben. Einigen Gästen konnte man aufgrund der neuen Corona-Regeln keinen Zutritt zum Festgelände gewähren und mussten die Heimreise antreten. Ab 1. November dieses Jahres übernimmt er zusammen mit seiner Ehefrau Claudia den Familienbetrieb Zangerl Hof in Rankweil. Die letzten 31 Jahre führte sein Schwiegervater Franz Zangerl die Geschicke des großen Betrieb. Die Herstellung von Fleisch Produkten, eine eigene Brennerei und eine große Obstplantage stehen im Mittelpunkt des rührigen Unternehmen. „Das spezielle Ambiente und Atmosphäre mit dem Naherholungsgebiet Ende des Rankweiler Ortsteil hat zusätzlich noch die Menschenmassen zu uns gelockt.“ Den vielen Gästen wurde ein abwechslungsreiches Programm geboten. Eine Kulinarik Genussmeile, Streichelzoo, Kutschenfahrten, Ponyreiten, Kinderschminken und Livemusik standen am zehnstündingen Non-Stop Programm auf der Tagesordnung. Es war ein großes Fest für die ganze Familie. Neun Landwirte von Bregenzerwald bis zum Montafon präsentierten ihre hochwertigen Produkte. Gefeiert wurde bei Traumwetter noch bis in die späten Abendstunden. Diesem Megaevent gehört die Zukunft und über das vergangene wird man noch lange darüber sprechen. VN-TK