40 Neuinfektionen am Mittwochnachmittag

Die Zahl der Corona-Infektionen ist auch am Nachmittag weiter stabil geblieben - aktuell gelten 372 Vorarlberger als aktiv positive Corona-Fälle.

Sieben-Tages-Inzidenz

Am Mittwoch war erstmals seit 10 Tage wieder ein Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 279 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben.