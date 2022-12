40 Klubs träumen vom Einzug ins große Masters

Im Vorrundenturnier dürfen sich dreizehn Mannschaften auf den Aufstieg freuen.

Nach der mehr als geglückten Qualifikation der 1b/1c-Mannschaften wird die 25. Auflage des Wolfurter Sparkassen-Hallenmasters ab heute 18.30 Uhr mit der Vorrunde fortgesetzt. Der zweite „Akt“ zum großen Jubiläum wird von den vierzig Klubs die große Chance, sich das Ticket für das Masters ab 26. Dezember bis 6. Jänner zu sichern. Insgesamt schaffen es letztendlich dreizehn Vereine (die zwei Gruppenersten der vier Aufstiegsrunden plus ein Lucky Loser) in den Hauptbewerb. 140 (!) Spiele, also ein Mammutprogramm in den kommenden Tagen sind im Vorrundenturnier zu absolvieren. Erst in den vier Finalgruppen ab dem 19. Dezember werden die Teilnehmer für das Masters auserkoren. „Zum Verschnaufen bleibt uns keine Zeit, das Mammutprogramm wird uns alles abverlangen, doch die Amateurvereine müssen an Stellenwert gewinnen und in den Vordergrund rücken“, so Turnierchef Stefan Muxel.

Schon heute in den ersten beiden Gruppen mit insgesamt vier Wälderklubs wird ein großes Publikumsinteresse erwartet. Mit dabei auch der Tabellenführer in der 4. Landesklasse SC Hatlerdorf 1b, welche in der Qualifikation alle vier Spiele für sich entschieden haben. Mit Dzemo Neslanovic (39) spielt in der zweiten Garnitur der Dornbirner auch ein ehemaliger Kicker, der schon 2004 mit Rankweil im Hallenmasters als bester Torschütze in der Finalrunde ausgezeichnet wurde. Die erste Kampfmannschaft von SC Hatlerdorf erhielt kurzfristig eine Wildcard für den Hauptbewerb und ist dort fix gesetzt, weil den Underdogs Klostertal und SPG Buch/Alberschwende trotz Anmeldeschluss noch eine Teilnahme von den Verantwortlichen in Wolfurt gewährt wurde. Klostertal greift auch heute schon in das Turnier ein.

In der Qualifikation konnten die heimischen Juniorenteams nicht in Wolfurt teilnehmen. Die Unter-18-Jährigen mussten bei der VFV Futsal-Landesmeisterschaft in Feldkirch spielen. Deshalb haben die Junioren vom Veranstalter FC Wolfurt zum großen Jubiläum ebenfalls eine Wildcard für das Vorrundenturnier erhalten. Der frischgebackene VFV Futsal-Landesmeister Team Bodensee, FC Dornbirn, Austria Lustenau und FNZ Bregenzerwald werden wie schon vor drei Jahren bei der Premiere auf dem Parkett in der Hofsteighalle glänzen. „Die U-18-Teams sind spielerisch keineswegs schlechter als die 1b-Teams und ihnen gehört die Zukunft unseres Turnieres. Die jungen Talente werden uns und den vielen Zuschauern noch viel Freude in der Halle bereiten“, spricht Hallenmasters Gründer und jahrzehntelanger Hallensprecher Hanspeter Meusburger Klartext. Die Junioren von Austria Lustenau treffen am Samstag um 16 Uhr auf die zweite Kampfmannschaft der Grün-Weißen, die in der 5. Landesklasse spielen. Das wird ein besonderer Höhepunkt vom Vorrundenturnier.

Masters Vorrunde

In acht Gruppen werden vom 14. Dezember bis 18. Dezember die Teilnehmer für das Masters-Aufstiegsturnier (ab 19. Dezember) ausgespielt. Dreizehn Aufsteiger kommen ins große Masters ab 26. Dezember.

Masters-Vorrundenturnier, Gruppe 1 (Mittwoch, 14. Dezember, 18.30 bis 20.30 Uhr): FC Hittisau, SV Satteins, DSV Juniors, SC Hatlerdorf 1b, FC BW Feldkirch Juniors

Masters-Vorrundenturnier, Gruppe 2 (Mittwoch, 14. Dezember, 20.45 bis 22.45 Uhr): FC Klostertal, SPG Egg/Andelsbuch 1b, FC Alberschwende 1b, SPG Brederis/Meiningen 1c, SC Tisis 1b

Masters-Vorrundenturnier, Gruppe 3 (Donnerstag, 15. Dezember, 18.30 bis 20.30 Uhr): RW Langen, SW Bregenz Juniors, SPG Schwarzach/Wolfurt 1b, FC Höchst 1b, RW Rankweil 1b

Masters-Vorrundenturnier, Gruppe 4 (Donnerstag, 15. Dezember, 20.45 bis 22.45 Uhr): VfB Hohenems 1b, FC Lauterach 1b, FC Rätia Bludenz, SPG Buch/Alberschwende 1c, FC Lustenau 1907 1c

Masters-Vorrundenturnier, Gruppe 5 (Samstag, 17. Dezember, 16 bis 18 Uhr): FC Doren, FC Au, FC Mäder, SC Austria Lustenau U-18, SC Austria Lustenau Juniors

Masters-Vorrundenturnier, Gruppe 6 (Samstag, 17. Dezember,18.30 bis 20.30 Uhr): FC Rotenberg 1b, SK Bürs, SC Mühlebach, Team Bodensee U-18, SPG FC Mellau 1b

Masters-Vorrundenturnier, Gruppe 7 (Sonntag, 18. Dezember, 10.30 bis 12.30 Uhr): SC Tisis, FC Lustenau 1907 1b, SC Montafon Vandans, SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b, FNZ Bregenzerwald U-18

Masters-Vorrundenturnier, Gruppe 8 (Sonntag, 18. Dezember, 13 bis 15 Uhr): SC Hohenweiler, FC Thüringen, FC Dornbirn U-18, SV Gaißau 1b, FC Viktoria Bregenz 1b

Vorrunde-Aufstiegsturnier, die Gruppen Ersten, Zweiten und Dritten qualifizieren sich für die Masters-Vorrunde im Hauptbewerb

Gruppe 1, Montag, 19. Dezember, 18.30 bis 21.30 Uhr: Erster Gruppe 1, Zweiter Gruppe 2, Dritter Gruppe 3, Erster Gruppe 5, Dritter Gruppe 7, Zweiter Gruppe 6

Gruppe 2, Dienstag, 20. Dezember, 18.30 bis 21.30 Uhr: Dritter Gruppe 1, Erster Gruppe 3, Zweiter Gruppe 4, Zweiter Gruppe 5, Erster Gruppe 8, Dritter Gruppe 6

Gruppe 3, Mittwoch, 21. Dezember, 18.30 bis 21.30 Uhr: Zweiter Gruppe 1, Dritter Gruppe 2, Erster Gruppe 4, Zweiter Gruppe 7, Dritter Gruppe 8, Erster Gruppe 6

Gruppe 4, Donnerstag, 22. Dezember, 18.30 bis 21.30 Uhr: Erster Gruppe 2, Zweiter Gruppe 3, Dritter Gruppe 4, Dritter Gruppe 5, Zweiter Gruppe 8, Erster Gruppe 7

Masters, 26. Dezember 2022 bis 6. Jänner 2023