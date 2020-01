40 Jugendliche programmieren ihr Browserspiel

Tiefere Einblicke in die digitale Welt bietet das dritte Code Base Camp.

Das dritte Modul des Code Base Camp neigt sich dem Ende zu. Zu erkennen ist das an den Teilnehmern, die hochkonzentriert ihr Browserspiel namens „Breakout“ programmieren. „In den Modulen 2 und 3 sind noch fast 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit viel Eifer dabei. Sie haben gelernt, wie man ein einfaches Browserspiel mit JavaScript selber programmieren kann“, fasst Studiengangsleiterin Regine Kadgien von der Fachhochschule Vorarlberg die letzten Module zusammen. Das Ergebnis präsentieren die 13- bis 16-jährigen Nachwuchsprogrammierer bei Russmedia in Schwarzach nach nur sieben Kursteilen vor ihren Eltern und weiteren Verwandten. Im vergangenen halben Jahr konnten die Jugendlichen im Rahmen des Code Base Camps in die Welt des Programmierens und der Webent­wicklung hineinschnuppern. Im Sommercamp und in den weiteren beiden Modulen, die bei Omicron bzw. Russmedia und in der Fachhochschule Vorarlberg stattfanden, lernen die Jugendlichen die Basics. „Im vierten Modul dürfen sie wieder sehr kreativ sein und ihre eigenen Spielideen umsetzen. Ich bin schon sehr gespannt, ihre Projekte bei der Abschlusspräsentation vor Ostern zu sehen“, gibt Regine Kadgien einen Ausblick auf das letzte Modul.