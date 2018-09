39:0! Macht das im Frauenfußball noch Sinn?

Nach dem 14:1-Schützenfest zur Premiere fegten die FC Dornbirn Ladies gegen SPG Blumenegg/Großwalsertal mit 39:0 hinweg.

Unglaublich aber wahr. 14:1-Sieg zur Premiere gegen FC Kennelbach zuhause vor 300 Zuschauern. Und am Freitag abend in Sonntag im Großwalsertal feierten die Ladies vom FC Mohren Dornbirn einen 39:0-Auswärtssieg gegen SPG Blumenegg/Großwalsertal im Rahmen der Frauen Landesliga. Macht das im Vorarlberger Frauenfußball überhaupt noch Sinn, solche Spiele? Es wird in die Geschichtsbücher vom Fußballverband als wohl das höchste Endergebnis eingehen.