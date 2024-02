39 Hundertstelsekunden fehlten Zudrell zum WM-Gold

Dem Vorarlberger gelang mit einem starken zweiten Lauf noch der Sprung auf das Podium und holte damit seine zweite WM-Medaille, nachdem er bereits in der Team-Kombi gemeinsam mit Jakob Greber Bronze geholt hatte. Nach dem ersten Durchgang lag Zudrell noch auf Rang fünf. Gold ging an Lenz Hächler aus der Schweiz und Bronze sicherte sich der Norweger Hans Grahl-Madsen.



„Es ist der Wahnsinn und ich kann es noch nicht so richtig fassen. Die Verhältnisse waren schwierig und der Lauf war schon sehr spurig, dennoch ist mir vorallem im zweiten Durchgang ein super Lauf geglückt. Die Einzelmedaille zählt für mich natürlich noch mehr und es ist einfach ein richtig cooles Gefühl,“ so der 18-Jährige, der im Jänner beim Slalom in Wengen sein Weltcup-Debüt gegeben hat.



ERGEBNIS SLALOM HERREN