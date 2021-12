38. Sieg für Meister Hard oder 51. Erfolg für Bregenz

Der 14. Spieltag bringt eine Neuauflage des Ländle-Derbys zwischen den Ländle-Hochburgen HC Hard und Rivale Bregenz.

Der Samstagabend, zum Abschluss des 14. Spieltags im HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang, steht ganz im Zeichen des traditionellen Ländle-Derbys, wenn sich der amtierende Meister ALPLA HC Hard und Rekordmeister Bregenz Handball ab 20.20 Uhr in der Sporthalle am See duellieren und um die nächsten Punkte in der HLA MEISTERLIGA kämpfen.

Nach dem letzten Aufeinandertreffen mit Bregenz Handball am 17. September 2021 in der Handball-Arena Rieden Vorkloster und dem erzielten 26:26 Unentschieden sowie der Heimniederlage im Duell zuvor, welches am 3. Dezember 2020 ausgetragen wurde, haben die Roten Teufel definitiv noch eine Rechnung offen und brennen daher auf Revanche. Klares Ziel im Blick: Sich die Punkte dieses Mal zur Gänze schnappen. In diesem traditionellen Ländle-Derby stehen sich die beiden Handballclubs bereits zum 98. Mal gegenüber bei einer bisherigen Bilanz des ALPLA HC Hard von 37 Siegen, 50 Niederlagen und zehn Unentschieden.

Am letzten Spieltag konnten beide Ländle-Teams einen vollen Erfolg einfahren und sich die Ausbeute von vollen zwei Punkten sichern. Bregenz Handball feierte einen 32:31 Heimerfolg gegen Tabellenschlusslicht SC kelag Ferlach. Die Harder Jungs waren auswärts im Einsatz und setzten sich nach einer starken zweiten Halbzeit am Ende mit 35:28 gegen Gastgeber roomz JAGS Vöslau durch. Für den ALPLA HC Hard bedeutete dieser Auswärtserfolg den 5. Sieg in Folge. Die Roten Teufel werden dieses Wochenende wieder alles geben, um die zwei Punkte in der Heimhalle zu behalten. Ein spannungsgeladenes, emotionales und packendes Derby, das zugleich letzte Heimspiel für die Roten Teufel in diesem Jahr, ist zu erwarten!

Hannes Jón Jónsson, Cheftrainer ALPLA HC Hard

„Wir haben das Derby am Samstag schon lange im Blick. Jetzt ist es endlich soweit, wir freuen uns sehr. Wir sind bereit, körperlich topfit und in bestmöglicher Verfassung. Natürlich haben wir uns nach dem Unentschieden im Hinspiel über den Punkteverlust geärgert. Am Samstag wollen wir es daher auf jeden Fall besser machen. Bregenz hat dieses Jahr, wie der Blick auf die Tabelle verrät, eine richtig gute Mannschaft und sie werden sicherlich bis zum Ende ganz oben mitspielen. So kurz vor der Winterpause ist das für uns eine super Herausforderung, der wir uns höchst motiviert stellen. Nach den beiden Geisterspielen ist es toll, wieder Fans in der Halle zu haben. Die Präsenz der Zuschauer verleiht dem Spiel einen ganz anderen und besonderen Charakter. Wir freuen uns über die erlaubten Zuschauer am Samstagabend, hätten aber natürlich sehr gerne mehr Fans vor Ort mit dabeigehabt. Aber ich bin mir sicher, die anwesenden Fans werden Spaß haben und für eine super Stimmung in der Teufelsarena sorgen.“

Golub Doknic, Torwart ALPLA HC Hard

„Wir alle wissen, dass Derbys immer etwas anderes sind und mit keinem anderen Spiel in der Liga zu vergleichen sind. Bereits Tage vorher ist eine einzigartige Stimmung zu spüren. Ich erinnere mich noch sehr gut an das letzte Ländle-Derby in Hard. Schmerzhafte Erinnerungen trifft es wahrscheinlich am besten, denn wir mussten nicht nur eine Heimniederlage einstecken, ich brach mir in dieser Partie zudem auch drei Rippen. Es erwartet uns am Samstag wieder ein schweres Spiel. Die zwei Punkte zu Hause in Hard zu behalten, wird nicht einfach werden. Bregenz ist in dieser Saison sehr stark und zeigt einen super Handball. Aber auch wir wissen um unsere Qualitäten und werden keinen Punkt kampflos überlassen. Die Energie im Ländle-Derby zwischen den beiden Erzrivalen ist einzigartig, was sich auch auf die Zuschauer überträgt. Es ist natürlich sehr schade, dass am Samstag nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern in der Halle erlaubt ist, was aber ohne Frage immer noch besser ist, als vor leeren Rängen zu spielen. Ich bin mir sicher, nicht nur wir auf der Platte, sondern auch die Fans vor Ort werden Vollgas geben. Wir alle freuen uns auf einen spannenden Handballabend!“

Nico Schnabl, Rückraum Mitte ALPLA HC Hard

„Die Vorfreude und die Motivation auf das Derby am Samstag sind riesig. Die Vorzeichen für ein spannendes letztes Heimspiel in der Sporthalle am See in diesem Jahr könnten nicht besser sein. Wir werden eine aggressive und dennoch kompakte Deckung stellen müssen, um so gut in unser Tempospiel zu finden. Am Ende zählt es in Derbys oftmals, wer den Sieg mehr will und das werden wir sein. Wenn wir zudem unsere Qualität am Samstag auf die Platte bekommen, bin ich guter Dinge, dass wir am Ende die zwei Punkte gegen Bregenz einfahren werden."

14. Spieltag HLA MEISTERLIGA Grunddurchgang

ALPLA HC Hard vs. Bregenz Handball

Samstag, 18. Dezember 2021, Beginn 20.20 Uhr

Sporthalle am See

Vorspiel HLA CHALLENGE Nord/West: