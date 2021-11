367 Neuinfektionen am Samstagin Vorarlberg

Am Freitag wurden in Vorarlberg insgesamt 367 Neuinfektionen verzeichnet, bis Sonntagmorgen kamen 49 weitere hinzu.

Stand Sonntag 8 Uhr: Am Samstag kamen 367 weitere Neuinfektionen dazu (bei 113 Genesungen). Damit sind in Vorarlberg aktuell 3.412 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Es gibt am Samstag außerdem einen weiteren Todesfall.