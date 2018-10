36 „e“ für energieeffiziente Gemeinden

Neun Gemeinden – darunter erstmals Göfis und Sulz – wurden im 20. Programmjahr e5-zertifiziert.

In der e5-Gemeinde Hörbranz läuft in der Volks- und Mittelschule seit einigen Jahren das Projekt „Energiedetektive“, das auf spielerische Art den Umgang mit Ressourcen und Energie greifbar macht.

In der e5-Gemeinde Hörbranz läuft in der Volks- und Mittelschule seit einigen Jahren das Projekt „Energiedetektive", das auf spielerische Art den Umgang mit Ressourcen und Energie greifbar macht. ©Markus Gmeiner

Was vor zwanzig Jahren bescheiden begann, ist heute eine tragende Säule von Vorarlbergs Bestrebungen, energieautonom zu werden: das e5-Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden. Mehr als 300.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger – 83 Prozent der Bevölkerung – leben in 46 e5-Gemeinden. Alle vier Jahre müssen sich die Gemeinden beim Audit einer unabhängigen Kommission stellen. Diese bewertet die Umsetzungen der Gemeinden in Prozentpunkten sowie in „e“, die beim e5-Event vergeben werden. Ein bis maximal fünf „e“ sind möglich.