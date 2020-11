36 Betreuer und 5 Kinder erkrankt: Vorarlberger Kindergärten gut vorbereitet

Zwar gibt es an Vorarlbergs Kindergärten immer wieder neue Fälle, das Betreuungspersonal ist allerdings gut vorbereitet.

In Vorarlberger Kindergärten kommt es immer wieder zu neuen Coronafällen. Zwar werden seit Beginn der Coronakrise die Hygienemaßnahmen des Landes umgesetzt und eingehalten, Ansteckungen können aber dadurch nicht hundertprozentig vermieden werden. Bereits im Juni wurde in Fraxern und Wolfurt jeweils eine Mitarbeiterin einer Kindergarteneinrichtung positiv auf Covid-19 getestet. Beide Kindergärten mussten vorübergehend auf Anordnung der Gesundheitsbehörde geschlossen werden. Aktuell gibt es in ganz Vorarlberg 36 positive Fälle beim Personal in Kinderbetreuungseinrichtungen und fünf positiv getestete Kinder, darunter auch Einrichtungen in Hard und Wolfurt.

Erneute Schließungen von Kinderbetreuungseinrichtungen seien derzeit in Vorarlberg keine zu befürchten, so Stefanie Jenny, Büroleiterin von Landesstatthalterin Schöbi-Fink. Dies passiere nur dann, wenn die Gesundheitsbehörde es nach Epidemiegesetz anordne.

Keine Häufung von Fällen

Von einer Häufung von Fällen könne man im Moment noch nicht sprechen, so Jenny: "Wenn man das in Relation setzt: Im Kindergarten haben wir 16.000 Kinder insgesamt, fünf sind derzeit positiv." Die Fälle bilden einen minimalen Prozentsatz. Auch bei den Betreuern gibt es verhältnismäßig wenig Fälle, nur ein geringer Anteil ist erkrankt: "Es sind 3.000 Pädagoginnen im Dienst, dort sind 36 positiv getestet." Wenn es zu einem positiven Fall kommt, wird der Betroffene - egal ob Kind oder Betreuer - abgesondert. Alle anderen Kinder können weiterhin die Einrichtung besuchen und werden dort betreut. Die Kinder werden nicht durchgetestet, dies sei so empfohlen worden, Kinder seien zudem keine Superspreader. Es bestehe kein Grund zur Sorge. "Die Pädagoginnen und Pädagogen sind hier bestens vorbereitet", meint Jenny. Sie hätten schon in den Herbstferien sämtliche Hygienebücher studiert und Vorbereitungen getroffen. Es würden zudem verschärfte Hygienemaßnahmen umgesetzt, so dürfen etwa keine externen Personen mehr in die Einrichtungen.