35-Millionen-Invest: VKW baut neues Kraftwerk in Au

Die Erstinbetriebnahme ist für 2022 geplant. Die Investitionen betragen 35 Millionen Euro.

Der Aufsichtsrat der VKW fasste in seiner letzten Sitzung den Baubeschluss für das Kleinwasserkraftwerk Argenbach (Au). Das geplante Kleinwasserkraftwerk Argenbach befindet sich in der Gemeinde Au und nutzt das Wasser des Argenbachs, welcher von Damüls kommend in die Bregenzerach fließt. Es ist als reines Laufwasserkraftwerk konzipiert und ersetzt zugleich das bestehende Kleinstkraftwerk Au.