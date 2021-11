343 Neuinfektionen am Mittwoch

2.570 Vorarlberger sind derzeit positiv auf das Corona-Virus getestet, 50 Corona-Patienten müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Stand Donnerstag 8 Uhr: Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 343Corona-Neuinfektionen und 134 Genesungen registriert. Bis Donnerstagmorgen kamen 27 weitere Neuinfektionen dazu. Damit sind aktuell 2.570 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert.

Sieben Patienten auf Intensivstationen

Auch die Zahl der Hospitalisierungen steigt weiter an. Insgesamt 50 Covid-Patienten befinden sich aktuell in Vorarlbergs Krankenhäusern, sieben davon werden auf der Intensivstation behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Mittwoch erstmals seit mehreren Wochen wieder leicht gesunken und liegt aktuell bei 409. Dies ist aber immer noch der höchste Wert seit Ende November 2020. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 430 gestiegen.

Lage in den Spitälern

Zuletzt musste am vergangenen Mittwoch ein weiteres Todesopfer beklagt werden. Insgesamt sind 328 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.