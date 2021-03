341 aktiv positive Fälle in Vorarlberg

Das Dashboard des Landes verzeichnete am Dienstagmittag zehn Neuinfektionen, denen gegenüber standen 32 Genesungen.

Stand Dienstag, 12 Uhr: Seit Mitternacht verzeichnet das Dashboard des Landes zehn Neuinfektion, am Montag waren es insgesamt 27. Als genesen gelten am Montag 28 Personen und am Dienstag 32 Personen, damit sinkt die Zahl der aktiv positiven Fälle auf 341. Auch die Sieben-Tages-Inzidenz ist in Vorarlberg leicht rückläufig.