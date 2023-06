34 Wälder und Walser Orgeln im Fokus

Buchpräsentation „Orgellandschaft Bregenzerwald & Kleinwalsertal" in Kombination mit Orgelkonzert.

Der Heimatpflegeverein Bregenzerwald unter Obmann Richard Bilgeri hat die Patronanz dieses Forschungsunternehmens übernommen. In der Publikation werden 34 Orgeln der Talschaften Bregenzerwald und Kleinwalsertal ausführlich beschrieben. Sie entstanden von 1800 bis 2012 und wurden von verschiedenen Orgelbaufirmen gebaut. Wichtige Ideen- und Impulsgeber zur Entstehung des Buches waren aNR Gottfried Feurstein und aLR Erich Schwärzler. Sie wurden in organisatorischen Belangen tatkräftig von Wolfgang Schwärzler unterstützt. Das Buch ist in einer Auflage von 1000 Stück im Eigenverlag erschienen. Das Buch ist zum Preis von 28 Euro beim Heimatpflegeverein Bregenzerwald, Kulturbüro Bregenzerwald und der Buchhandlung Tyrolia (Egg) erhältlich. Die beigelegten CDs lassen die Orgeln in ihrer individuellen Klangfarbenpracht erklingen.

Nach der Buchpräsentation im ORF-Studio in Dornbirn finden weitere Präsentationen in der Pfarrkirche Bezau (1. Juli, 20 Uhr), in der Pfarrkirche Hittisau (2. Juli, 20 Uhr) und in der Pfarrkirche Riezlern (1. Oktober, 20 Uhr) statt. Die Präsentationen in Bezau, Hittisau und Riezlern werden in Kombination mit einem Orgelkonzert der beiden Autoren Rudolf Berchtel und Bruno Oberhammer durchgeführt. Das Amt des Laudators bei diesen Präsentationen hat Prof. Clemens Morgenthaler, studierter Organist, international gefragter Bassbariton und Professor an der Musikhochschule in Feldkirch übernommen. ME