56 Neuinfektionen am Mittwoch in Vorarlberg

595 aktiv positive Corona-Fälle in Vorarlberg. 20 Corona-Patienten müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden.

Stand Mittwoch 24 Uhr : Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 56 Corona-Neuinfektionen verzeichenet. Dem gegenüber standen 37 Genesene. Aktuell sind 595 Personen in Vorarlberg aktiv mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Mittwoch wieder gesunken und liegt bei 82,7. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 141,1.

Lage in den Spitälern

In den Spitälern Vorarlbergs ist zuletzt am Freitag eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Damit sind insgesamt 320 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.