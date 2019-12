34-jährige Finnin als jüngste Regierungschefin vereidigt

Die Finnin Sanna Marin hat am Dienstag offiziell das Amt als Ministerpräsidentin ihres Landes übernommen. Die 34-Jährige ist damit die jüngste amtierende Regierungschefin der Welt und das dritte weibliche Regierungsoberhaupt Finnlands.

Derzeit jüngste Regierungschefin

Marins Ernennung hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Am Dienstag darauf angesprochen, sagte sie Reportern vor dem Parlament: "Meine eigenen Gedanken waren praktischer Natur. Ich habe diese Woche kaum verfolgt, was die Presse im In- und Ausland geschrieben hat." Sie habe auch nie über ihr Alter oder Geschlecht nachgedacht, sondern vor allem an die Gründe, die sie "in die Politik gebracht haben", hatte die 34-Jährige am Sonntag gesagt.