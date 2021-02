3:4! Austria Lustenau verlor das Offensivspektakel in Horn

Nach der dritten Niederlage in Folge bleibt die Kiene-Truppe in diesem Jahr weiter ohne Erfolgserlebnis

Drittes Meisterschaftsspiel in diesem Jahr und dritte Niederlage für die Lustenauer Austria. Nach den Pleiten gegen Liefering und Lafnitz unterlag die Kiene-Truppe in Niederösterreich in einem wahren Offensivspektakel mit 3:4. Dabei lag Lustenau nach 56 Minuten schon mit 1:4 zurück, die Aufholjagd in der Schlussphase wurde nicht belohnt. Dabei vergab der eingewechselte Tobias Berger in der 88. Minute per Kopf einen Hochkaräter und den möglichen 4:4-Ausgleich.