330-Millionen-Dollar-Raumschiff schlägt in Asteroiden ein

Unglaublich, aber wahr: Die NASA hat den absichtlichen Einschlag eines 330 Millionen Dollar teuren Raumfahrzeugs in einen Asteroiden geplant.

"Das Schlimmste verhindern"

Bereits am 24. November 2021 wurde die NASA-Sonde DART (Double Asteroid Redirection Test) als erste "planetarische Verteidigungstestmission" mithilfe einer Falcon-9-Rakete auf den Weg ins All geschickt. DART soll planmäßig am 26. September 2022, also noch diesen Monat, in den Asteroiden Dimorphos einschlagen.